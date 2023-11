Angélica Sepúlveda tras su salida de "Tierra Brava": "Hubo violencia física"

La polémica Angélica Sepúlveda ya arribó a Chile tras su breve participación en el reality "Tierra Brava", el cual abandonó denunciando un supuesto maltrato animal.

Luego de que se filtrara su renuncia, Canal 13 asumió la situación y emitió un comunicado en el que Sepúlveda decidió dejar de participar "al no estar de acuerdo con la sanción y multa aplicada a una compañera por una situación en su contra".

"Se obliga a los participantes, a través de sus contratos respectivos, a mantener una conducta libre de violencia física, psicológica y verbal. Su no cumplimiento permite aplicar sanciones proporcionales a la falta", agregó la señal sin dar detalles.

Los descargos de Angélica Sepúlveda

Pese que su ingreso al reality recién fue emitido este martes, Angélica Sepúlveda ya se encuentra de regreso en Chile, según mostró en sus redes sociales.

Allí también entregó algunos detalles de su salida del programa y aseguró que "hoy comienza el verdadero reality y lo hago luchando mil batallas tristes por dentro, con mil sonrisas por fuera".

"Viví una situación de violencia física que debo superar con ayuda psicológica (de mi bolsillo), porque no me siento bien", explicó, y sostuvo que "ya llegará el momento en que pueda contar todo, hoy por recomendación de mi abogado no daré entrevistas en ningún lugar".

"Entré a ganarlo (el reality) aguantando las provocaciones diarias de muchos, pero hay momentos donde abres los ojos y es mejor dar un paso al costado porque la balanza está muy torcida", concluyó Angélica Sepúlveda.