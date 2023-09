Camila Arismendi, nueva integrante de "Tierra Brava": "Soy como una Junior Playboy en mujer"

El reality "Tierra Brava" de Canal 13 confirmó como su nueva integrante a Camila Arismendi, una joven conocida por haber ganado el programa de talentos "Yo Soy" imitando a Cecilia.

Así Arismendi se suma a un grupo formado por Junior Playboy, Eva Gómez, Pamela Díaz, Jhonatan Mujica, Valentina Torres ("La Guarén"), Azzartt Maveth ("La tía de la micro"), "El futuro fuera de órbita", Camila Campos (Camilísima), Miguelito, Shirley Arica y el chico reality Fabio Agostini.

"Nunca me habían ofrecido un reality, y estoy muy feliz. Es la oportunidad más grande que he tenido, me cayó del cielo. Todas las noches yo prendía un incienso pidiendo que me llamaran a un programa. Nunca me han conocido como Camila, y voy a aprovecharlo al máximo, me mostraré tal como soy, sin caretas", adelantó la mujer de 31 años.

En 2011 Arismendi participó de "Yo Soy" en Mega imitando a la cantante Cecilia, la Incomparable. Además de ganar esa temporada tuvo apariciones en otras versiones del programa e incluso tuvo la oportunidad de cantar junto a su ídola en varias ocasiones.

"Cuando Cecilia falleció me enteré a la 1 am, y al día siguiente amanecí sin voz. Llegué al Caupolicán a despedirla, su manager me pidió cantar para el funeral y no pude, no me salió la voz nunca", relató sobre el reciente fallecimiento de la artista.

¿Quién es Camila Arismendi?

Pero Camila no sólo canta como Cecilia, sino que además le gustan las cumbias, las rancheras y hasta la música urbana, género en el que incluso ha lanzado temas propios. "Escucho de todo, me gusta Pailita, escucho también a Raphael, Camilo Sesto y Américo, toda la música en español. Canto desde los seis años, me gusta mucho cantar", afirmó.

En el lado sentimental, Camila lleva una gran pena adentro, pues su único pololo falleció de un tumor cerebral hace cinco años. "Estuvimos dos años y medio juntos, los últimos dos años se los pasó en el hospital. Falleció tomado de mi mano a los 22 años, un 24 de diciembre. Llevé muy mal ese duelo, en depre, adelgacé mucho, estuve muy mal. Recién el año pasado empecé a recuperarme", relató.

"Soy como una Junior Playboy en mujer"

Una de sus aficiones es la televisión y sueña con llegar a ser animadora. Además, se confiesa fanática de los reality shows, especialmente de "La Granja".

Sobre sus compañeros al interior de "Tierra Brava", Camila Arismendi señaló a Junior Playboy como su favorito. "Me encanta su personalidad, me identifico con él. Siempre digo que soy como una Junior Playboy en mujer, me gustaría mucho conocerlo. Creo que me llevaré bien con él, quiero ser su amiga", aseguró.