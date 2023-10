Canal 13 recibe demanda por plagio: Acusan que "Tierra Brava" es una copia

A sólo horas del estreno de su primer reality show en casi una década, Canal 13 recibió una demanda por parte de una productora local por el concepto de propiedad intelectual.

La productora One Media inició acciones legales acusando que "Tierra Brava", el nuevo reality de C13, es "una copia explicita de un proyecto realizado" por ellos.

Se trata de "El Rancho: Cosechas lo que siembras", un programa reality show de bajo presupuesto y de carácter independiente que se realizó en Chile en 2022 y que se emitió a través de Youtube.

Allí 12 participantes se encerraron en una casa de campo con el objetivo de ganar un premio de $10 millones.

One Media reveló que ha sostenido reuniones con Máximo Luksic, director ejecutivo de Canal 13, para intentar resolver el conflicto. Sin embargo los acercamientos no tuvieron frutos: "Es lamentable que no hayamos podido acercar posiciones, porque sabemos que detrás de un programa de este tipo existen muchas fuentes laborales", dijo la demandante

La respuesta de Canal 13

Por su parte Canal 13 negó tajantemente las imputaciones asegurando que "el programa 'Tierra Brava' es un formato original de Cooking Media Perú y Latina TV. Dicho formato es una creación propia de ambas empresas, quienes han licenciado a Canal 13 a través de un contrato".

Además indicaron que los derechos "Tierra Brava" y "Tierra Brava...Cosechas lo que Siembras" están siendo tramitadas en el INAPI desde julio pasado.

"Canal 13 ejercerá todas las acciones legales que en derecho corresponda, para defender la verdad y evitar que este tipo de manipulaciones realizadas a pocos días del estreno, atente contra el correcto funcionamiento de la industria, y no ceder así ante presiones indebidas para llegar a un acuerdo a cambio de una indemnización", sostuvo la señal.