Cantante "El Futuro Fuera De Órbita" es confirmado para "Tierra Brava"

Canal 13 confirmó al séptimo concursante de su próximo reality show "Tierra Brava", el cual pretende estrenarse durante el mes de octubre.

Se trata del cantante urbano conocido como "El Futuro Fuera De Órbita", un artista nacido en República Dominicana que ha colaborado con varios exponentes de la escena nacional como Pablo Chill-E, Harry Nach y el fallecido Galee Galee.

"Quiero hacer amigos en el reality, soy muy amistoso, tengo buen carácter. No soy muy fácil de enojar, pero me molesta el desorden y la suciedad. Este reality me interesó porque es de competencia, no es algo aburrido. Lo veo como un juego, es como jugar Playstation", dijo sobre su ingreso al programa.

"El Futuro Fuera De Órbita", cuyo nombre real es Uriel Romero, se suma a los ya confirmados Junior Playboy, Eva Gómez, Jhonatan Mujica, Valentina "La Guarén" Torres, Pamela Díaz y Azzarth Maveth.

"Vengo a aportar mi flow, mi sandungueo, mi sabiduría. Yo sé que la gente me quiere, y por eso vengo a ganar", agregó sobre su ingreso.

¿Por qué se llama "El Futuro Fuera De Órbita"?

Nacido en República Dominicana bajo el nombre de Uriel Romero, se mudó a los 10 años a Nueva York, porque su familia buscaba mejores oportunidades. Según recuerda, de niño frecuentaba con sus amigos el barrio del Bronx, donde vio a muchos de ellos convertirse en pandilleros. "El Bronx es duro, de mis amigos hay mucha gente presa, otros incluso han muerto. Gracias a Dios no caí en eso yo, siempre estuve enfocado en la música", cuenta.

Fue ahí también donde desde temprano destacó por su talento para las improvisaciones. Por eso obtuvo su apodo, que se convirtió tarde o temprano en su nombre artístico. "Yo improvisaba y ellos me decían que yo iba a ser el futuro de todos ellos, que iba a trascender", asegura El Futuro.

Luego de empezar a lanzar tímidamente canciones en Nueva York, se percató de que Chile era uno de los países donde más lo escuchaban. Por eso, decidió venir a probar suerte, y pronto descubrió que iba a terminar quedándose acá.

La carrera musical de "El Futuro Fuera De Órbita"

Su primera colaboración con Pablo Chill-E fue la que lo lanzó a la fama en 2017, bajo el nombre de "Peine caracol". Al año siguiente lanzaron la exitosa "Flyte". "Con Pablo no tenemos la misma comunicación ahora, pero somos colegas del medio. Sí somos amigos con Carlitos Junior, conocemos nuestras familias, hemos viajado juntos, es mi hermanito", indica sobre el artista con el que grabó "Avatal24k".

Le siguieron éxitos como "Juju juju", junto a Harry Nach, que suma 41 millones de reproducciones en Spotify y 27 millones en YouTube, y "Sesi", junto a La Kikada y Jey Brown.