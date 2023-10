Descontrol total: Pincoya explotó en vivo en Gran Hermano

Un tenso momento protagonizó Jennifer "Pincoya" Galvarini durante el último programa del reality show "Gran Hermano", donde no escondió su enojo y se descargó contra sus compañeros, el programa y hasta los animadores, Julio César Rodríguez y Diana Bolocco.

Todo comenzó por una actividad que se realizó durante el día, en la que la oriunda de Chiloé no quiso participar. Sin embargo, cuando el estelar estaba en vivo acusó que sus compañeros la excluyeron.

Asimismo, "Pincoya" hizo otra denuncia: en la prueba del supermercado, resbaló y se golpeó en el borde de la piscina, lo que le provocó un corte y una lesión en su pierna.

Según ella, nadie la fue a ayudar, con la excepción de Raimundo que le preguntó cómo estaba. No obstante, compañeras como Coni Capelli y Viviana Acevedo explicaron que sí se acercaron, pero fue "Pincoya" quien no quiso que la atendieran, argumentando que necesitaba que alguien la levantara en brazos.

Galvarini también fue dura con los conductores del programa y, practicamente, no dejó que intervinieran cuando ella hablaba. "Estoy privá", repetía Pincoya, aludiendo a su enojo.

