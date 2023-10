Estefanía Galeota se convierte en la próxima eliminada de Gran Hermano

Anoche, la modelo Estefanía Galeota se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano, quien quedó en la placa junto a Scarlette Gálvez.

Si bien antes hubo varios participantes que quedaron nominados para posiblemente abandonar la casa, finalmente "Papá Lulo" fue salvado por el líder de la semana, Sebastián.

Por su parte, iCata también se salvó, pero en este caso por votación popular y quedando sorprendida por lo ocurrido, ya que se creía que era su momento de irse.

Después de que los animadores revelaran el contenido del sobre, la ahora exconcursante se despidió definitivamente de sus compañeros, con los que tuvo la oportunidad de compartir un tiempo más tras su reingreso.

"Igual no me sorprendía, tenía la sensación de que pudiese ser así y la verdad es que el momento que he experimentado con mis compañeros, que fue 12 días aproximadamente, lo pasé excelente, pude disfrutar de Pincoya, de Coni, de Pancho, de todos mis compañeros en realidad, de Hans y con eso me voy contenta y tranquila y feliz porque lo pasé muy bien. Esta vez lo pasé chancho, independiente de las peleas", comentó.