Fanny Cuevas lapidó a Angélica Sepúlveda: critica su ingreso a Tierra Brava

Fanny Cuevas se lanzó sin filtro contra Angélica Sepúlveda, luego de que se confirmara su ingreso a "Tierra Brava".

A través de sus historias de Instagram, la ganadora de "Mundos Opuestos 2", que compartió con la "fierecilla de Yungay" en dicho programa, criticó la llegada de su enemiga al reality de Canal 13 tachándola de "vieja ridícula".

"Que alguien me explique a quién le ha ganado esta wna mala! Que no se acuerda que no llegó ni a la final en Mundos Opuestos 2 (sic)", escribió Cuevas, asegurando que "va a entrar con bastón".

Asimismo Fanny, que protagonizó un recordado encontrón con la profesora de lenguaje, añadió: "Conmigo quedaste chica, vieja y fea y mala competidora...que wea Canal 13, la gente no la quiere ver (sic)".

Posteriormente, la emprendedora compartió respuestas de sus seguidores que apoyaron sus dichos contra Sepúlveda, asegurando que subió "lo que opina la gente porque soy del pueblo y a veces los productores no escucha la voz del pueblo".

"Jamás va a haber un reality como los de (Sergio) Nakazone aunque copien su formato y trabajen con su equipo (...) también es uno de los motivos que me hizo desistir. Lo siento mucho por esas personas que esperaban mi regreso", sentenció.