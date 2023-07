Fuerte discusión entre Coni y Fran generó tensión en "Gran Hermano"

Una fuerte discusión tuvo lugar en la casa de "Gran Hermano" la madrugada de este jueves.

De acuerdo a los reportes de redes sociales, que indican que la transmisión del reality a través de Pluto TV se vio interrumpida varias veces desde la madrugada, Constanza Capelli y Francisca Maira protagonizaron un tenso momento.

Tras una conversación con Trinidad Cerda, una de sus más cercanas dentro de la casa, por una supuesta "deslealtad", Maira interrumpió a Capelli consultándole a "qué se refiere con lealtad", explicándole que no estaba relacionado con ella y que era un asunto personal con la auxiliar de vuelo.

⚠️HIlo resúmen de lo que sabemos de la pelea de Coni, Trini, Francisca (y tal vez lucas) de anoche:



Posteriormente Fran, que no tiene buena relación con Coni, lanzó un comentario que la descolocó: sus problemas con la adicción, que la tuvo en rehabilitación hace unos años.

"¿Por qué reaccionas así siempre con copete?", dijo la emprendedora a la bailarina clásica, haciendo referencia a su discusión con Ariel Wuth hace unas semanas.

"¿Qué tiene que ver el copete? (...) Así como cuando hablaron de la Trini sin copete yo igual la defendí, así que lavate la boca que yo igual la voy a defender", respondió la también modelo, subiendo el tono de la discusión

"No me saquís la huea del copete porque es la huea que tú quería hincar que tú sabes que a mí me duele [sic]", continuó la bailarina, añadiendo que su problema fue con la cocaína y tachando a la joven como "payasa"

Ante esto, las participantes fueron alejadas por sus compañeros, llevando a Capelli a la habitación, donde siguió la discusión con Cerda.