"Hasta acá llego": Lucas Crespo renunció a Gran Hermano

El reality show "Gran Hermano" vivió su primera renuncia voluntaria, ya que el influencer Lucas Crespo decidió dejar el programa.

"Me quiero ir de forma definitiva ya" dijo el joven de 23 años al ingresar al confesionario.

Al ser consultado por sus motivos, el profesor de jiu jitsu aseguró que una lesión previa gatilló su decisión.

"Estoy pa' la cagá ya. Me despierto con dolores, la rodilla ya no me da más, por la rodilla me ahueoné (sic) y reactivé una hernia que tenía hace tiempo", explicó.

"Me metí a esto porque quería potenciar mi sueño del deporte pero estoy desbaratándome aquí (...) hasta acá llego. Esta vez no cambio de opinión", afirmó Crespo, que ya había manifestado sus deseos de dejar la casa.

Posteriormente, el tiktoker reveló su decisión a Francisca Maira.

"Me hiciste sentir hueas (sic) que no había sentido y te lo agradezco mucho", le dijo a la emprendedora entre lágrimas, confesándole que ella fue su único motivo para no renunciar anteriormente.

Asimismo, Lucas confirmó su salida ante el anfitrión del hogar.

"Entré con indicios de hernia que traté a su medida pero aquí, al perder mucha masa muscular y al tener poca comida, estrés, me lesioné el ligamento de la rodilla (...) Estoy irritable y lo único que pienso es qué voy a hacer afuera con la espalda", justificó.

El polémico paso de Lucas

El estudiante de psicología y tiktoker tuvo un polémico paso por la casa de "Gran Hermano", desde su supuesto "ingreso irregular" hasta la intensa relación con Fran, que acabó en denuncias por acoso sexual hacia la modelo de Only Fans en el CNTV.

Sin embargo, un hecho en particular que indignó a los televidentes fue el maltrato que ejerció contra el perro Bigote, siendo incluido en la "funa" que Brownie, el perro presidencial, difundió en redes sociales.