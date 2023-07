"Nací con otro género": Trinidad de Gran Hermano cuenta su verdad

Trinidad Cerda, participante de "Gran Hermano", hizo una gran revelación a sus compañeros: es una mujer transexual.

Tras "malinterpretar" gestos de sus compañeras como burlas, la auxiliar de vuelo entró al confesionario para hablar al respecto con el anfitrión de la casa, planteando contar su verdad con los demás participantes.

"Independientemente de tu historia, la tienes que contar cuando consideres y si es que consideras hacerlo, nadie te va a obligar a eso (...) Estoy convencido que de ninguna manera una historia tan importante puede ser motivo de burla", le dijo el ente a la también actriz.

Trini decidió contar su verdad.



"Yo nací con otro género. He vivido toda mi vida de alguna manera intentando pasar desapercibida lo más posible para no causar mucho ruido o no generarme daño, pero es una historia que tengo que contar con orgullo, y si se burlan o no de mi ahora,… pic.twitter.com/7a4L0MSAue — Un follower mas (@soyunfollowmas) July 12, 2023

La historia de Trinidad

Minutos más tarde, Trinidad convocó a los jugadores al salón principal para hablar al respecto.

"Esto desembocó en mí cosas e inseguridades que traigo del colegio. Es súper importante para mí poder contarles por qué estoy trabajando todas mis inseguridades y me acordé de los niños cuando se reían de mí", inició diciendo la actriz.

"Yo nací con otro género", reveló. "He vivido toda mi vida intentando vivir lo más desapercibida posible para no causar mucho ruido o no generarme daños, pero es una historia que tengo que contar con orgullo y si se burlan o no de mí, ya no es mi gracia".

La tripulante de cabina continuó diciendo que su principal motivo para hablar de su historia es ayudar a otros niños y niñas afuera "que podrían llegar al suicidio como yo estuve a punto de hacerlo".

"Soy la Trini, pero detrás de la Trini hubo un montón de dolor, burlas, risas, y me cuesta mucho hablarlo porque no solo fue esto, fue el abuso, fueron miles de cosas que me pasaron", confesó.

"Si tuve que llegar a este programa para poder hablarlo no es por mí, es por los niños que están en el colegio o en la universidad. Tengo que ser valiente y orgullosa de mi historia", expresó Cerda, recibiendo el apoyo de compañeros como Mónica, Francisco, Constanza y Lucas.