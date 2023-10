"Ni una gracia": Fran García Huidobro arremetió contra Sebastián Ramírez

Un tenso momento se vivió en "Gran Hermano" durante la noche de salvación, donde los líderes de la semana sacaron a Coni Capelli de la placa de eliminación.

No obstante, al informar la decisión que tomó junto a Scarlette Gálvez y Jorge Aldoney, Sebastián Ramírez señaló que salvar a la bailarina no era su deseo.

"Me puse en el lugar de Pancho, y decidimos salvar a Coni (...) Sé que esta persona nunca me salvaría, me pondría en riesgo igual. Quiero ser honesto, no sé si es una persona 100% confiable, pero le tengo cariño", expresó el polémico chico reality, descolocando a la joven.

"Hicimos un pacto de no votarnos. Me contradije y te di un voto, quiero que lo sepas, esperamos tener una buena relación, disfruta tu semana", añadió el oriundo de Melipilla.

Fran García Huidobro en picada contra Seba

Al regresar al estudio, Julio César Rodríguez señaló la "falta de inteligencia emocional" del jugador, mientras que Fran García Huidobro decidió lapidar al productor de eventos.

"Voy a ser transparente. Ustedes se matan de la risa y a mí no me produce ni una gracia el tipo", lanzó "La Dama de Hierro".

Bajo esta línea, la opinóloga señaló que el ex "Pareja Perfecta" es "un tipo muy maleducado y falto de respeto, incluso con ustedes como conductores".

"Cree que el reality gira en torno a él (...) No hay nada menos atractivo que alguien que se siente atractivo. A mí él me parece una persona muy poco atractiva", aseguró la actriz, añadiendo que "ser frontal y honesto no es un valor en sí mismo".

Si bien los animadores del espacio admitieron "no sentirse pasada a llevar" por el polémico personaje, la panelista sostuvo que "es un tremendo personaje de reality, pero yo me abstraigo de ser amiga de él".