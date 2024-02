Nicolás Solabarrieta reveló que le descubrieron un tumor cerebral

En el reciente capítulo de Tierra Brava, el participante Nicolás Solabarrieta confesó que le descubrieron un tumor cerebral y se debe estar chequeando constantemente.

Mientras conversaba con "Guarén" en el encierro, el ex futbolista dijo que "cuando me encontraron el tumor nunca le tomé el peso, estaba más preocupado de cuándo me iba a recuperar para volver a trotar en la trotadora".

Solabarrieta dijo que el diagnóstico fue luego de retirarse del fútbol en 2023. "Por el momento estoy bien, me tengo que chequear cada 6 meses. Puede volver, pero espero que no", dijo.

"Para mí el cáncer es una enfermedad de la emoción. Creo que la emoción que más me afectaba en ese momento todavía está, pero aprendí a vivir con eso", sostuvo Solabarrieta.