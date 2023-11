Nicole Block y "Tierra Brava": "Entro soltera y pienso en Junior Playboy"

La actriz Nicole Block adelantó su ingreso a "Tierra Brava" y habló de lo que será su paso por el reality show de Canal 13.

La mujer de 34 años se unirá a los otros 15 participantes que quedaron tras la salida de "Botota" emitida este jueves.

"Entro a 'Tierra Brava' porque me encanta el proyecto y creo que el 13 es el canal de los realities, no me podía perder estar en este proyecto y creo que es una tremenda vitrina. Además, quiero ganar. Soy hijita de papá y quiero independizarme y mantenerme sola, y esto puede ser el puntapié para dar este salto en mi vida", confesó Block.

Además señaló que "entro soltera al reality y me encanta hacer 'match'... pienso en Junior Playboy porque lo encuentro demasiado entretenido e igual seríamos una buena dupla".

¿Quién es Nicole Block?

Nicole Block debutó como actriz en la teleserie de TVN "El camionero" en 2016 y al año siguiente integró el elenco de "Tranquilo papá", proyecto del área dramática de Mega.

Además, es autora del libro "Frente al espejo", basado en la experiencia personal de rehabilitación de desórdenes alimentarios.

En los últimos años ocupó los portales de noticias por su tormentoso matrimonio con Juan Cristóbal Meza.