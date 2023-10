Pamela Díaz enfrentó a Luis Mateucci: sacó en cara a Daniela Aránguiz

En "Tierra Brava", Pamela Díaz y Luis Mateucci tuvieron un tenso encontrón durante una actividad, según pudo verse en un adelanto del próximo capítulo.

En medio de una dinámica, que simulaba a una conferencia de prensa, el transadino aseguró que el romance de "La Fiera" con Jhonatan Mujica era falso, recibiendo como respuesta una contrapregunta de parte de la comunicadora.

"Señor Mateucci, así como usted tiene la capacidad para decirme muy sinceramente que lo que siente Jhonatan por mí no es nada (...) Daniela Aránguiz, ¿Qué pasaría si ella entrara al reality, seguirías con la Chama?", lanzó Pamela descolocando al modelo, que se ha visto cercano a la venezolana Alexandra Méndez, mejor conocida como "Chama".

Cabe señalar que, antes del encierro, Mateucci tuvo una relación con la panelista de "Zona de Estrellas".

Ante esta pregunta, que tensionó el ambiente entre los participantes del programa de Canal 13, el argentino dijo no estar seguro sobre cómo reaccionaría: "Tiene que entrar (...) no, no sé", afirmó.

"Ok, que buena respuesta", sentenció de manera irónica la conductora de "Sin Editar".