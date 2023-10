Pamela Díaz y Junior Playboy dan sus impresiones antes del estreno de "Tierra Brava"

Comenzó la cuenta regresiva para el estreno de la nueva apuesta de Canal 13, "Tierra Brava", donde participarán diversas figuras del espectáculo y la televisión.

Dos de ellas son Pamela Díaz y Junior Playboy, quienes ya acumulan experiencia en el formato y hoy, a las 10 de la noche, retornarán a las competencias de la telerealidad, en este caso con la animación de Sergio Lagos y Karla Constant.

¿Qué opinaron Pamela Díaz y Junior Playboy sobre su preparación para "Tierra Brava"?

"Si bien yo tengo experiencia en los realities, hace tiempo que no estaba en uno y aquí estamos, listas y dispuestas para entrar... tengo muchas ganas de competir", señaló la "Fiera".

Comentó que le "encantaría" ganar "Tierra Brava" y para eso, confía en su capacidad física. "No se si estoy preparada 100 %, pero sí vengo entrenando hace más de un año y eso no me pasó en los otros realities", recalcó.

"De hecho, vengo jugando pádel casi todos los días hace un año, así es que estoy un poquito mejor de como entraba antes con respecto a mi estado físico", confesó.

Por su parte, Junior Playboy comentó que "los realities son un formato que me gustan mucho, que los echaba de menos y vengo a divertirme, así como también hacer a divertir al resto y pasarlo bien. Vamos a darle color a este encierro".

"La gente podrá esperar todo lo que conoce y más de Junior Playboy", cerró el personaje que ha resurgido el último tiempo en redes sociales.

¿Quiénes participarán en "Tierra Brava"?

Además del mencionado par, Eva Gómez, Luis Mateucci, Miguelito, Jonathan Mujica, Camila Arismendi y varios rostros más ya están listos para dar lo mejor de sí durante los próximos meses.

Tal como fue la modalidad anteriormente en diferentes realitys, como "Mundos Opuestos", ahora el grupo de participantes que tenga buenos resultados podrá convivir en el sector VIP, lleno de comodidades.

Por el contrario, los desafortunados deberán contentarse con un icómodo espacio rústico sin privilegos.