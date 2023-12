"Pincoya" de Gran Hermano anunció que se unirá a OnlyFans

Solo han pasado un par de días y Gran Hermano sigue generando reacciones de sus participantes, en este caso de "Pincoya".

Jennifer Galvarini estuvo invitada en el programa React de Gran Hermano con Claudio Michaux y el comediante le contó que en una ocasión le bajaron el canal en YouTube por mostrar cómo se bañó desnuda en la piscina del reality.

"Para qué muestran, ahí yo con todas las presas al aire", dijo la oriunda de Chiloé.

"Me voy hacer una de estas cosas, un OnlyFans (página con contenido para adultos). Si ya me vieron, no estoy ni ahí que me tome una foto en una teta. Si ya me vieron pero que me paguen", dijo.

"Con un seguidor me doy por pagada. Todos los cuerpos son hermosos. ¿Hay algún carnicero que quiera experimentar conmigo y sacar un poco de huachalomo?", expresó Galvarini.