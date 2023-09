¿Quién es Simón de la Costa, el psicólogo tiktoker que se integra a "Tierra Brava"?

El reality show "Tierra Brava" confirmó cómo su nuevo participante al psicólogo y tiktoker Simón de la Costa, conocido popularmente como @simon.xtao.

El joven oriundo de San Antonio se define a sí mismo como una "persona trans no binaria y queer" y asegura que "transito en toda esa expresión, para mí el género no es algo que exista en mi vida".

"Yo creo que la mía es una historia muy común, es la realidad de la mayoría de las personas. El bullying, la disidencia, la pobreza, vivir en región, segregado de donde pasan las cosas, que es Santiago. Lo poco común es que yo decidí estar en un lugar visible", agregó.

Desde hace unos años Simón o "Mona" se hizo conocido en TikTok gracias a su particular forma de expresarse y de vestirse, acumulando más de 85 mil seguidores en la red social.

"El único capital que tengo es hablar, entonces llegué a las redes a hablar un poco de mi vida, de mi vivencia y de psicología, para desde ahí poder independizarme y tener pacientes", explicó sobre cómo mezcla su profesión con su trabajo.

Sobre las competencias, De la Costa indicó que "soy grandota, tengo fuerza y me encanta correr. Me mantengo bien, mi único desafío va a ser las pruebas aeróbicas o de escalar cosas. Pero para mí entrar ya es ganar, porque entro y represento a tanta gente y tanto territorio, que eso ya es un logro. Yo siempre gano".

Así, Simón De la Costa se convierte en el décimo tercer participante confirmado de "Tierra Brava" y se suma a Junior Playboy, Eva Gómez, Pamela Díaz, Jhonatan Mujica, Valentina Torres ("La Guarén"), Azzartt Maveth ("La tía de la micro"), "El futuro fuera de órbita", Miguelito, Shirley Arica, Fabio Agostini, Camila Arismendi y Camila Campos (Camilísima), quien se rumorea es la primera eliminada del encierro.

Su relación con los Kreutzberger

En su presentación para el reality show Simón de la Costa aseguró que a veces era conocido como un miembro de la familia Kreutzberger.

"En una época me ponía ese apellido. Sólo me estaba haciendo cargo de lo que la gente quería, porque en redes siempre me comentaban que era muy parecido a Vivi Kreutzberger", comentó.

"Crecí viendo 'Gigantes con Vivi'. Amo a la Vivi, la encuentro súper simpática, sana, y me encanta que se me vincule con eso", agregó.