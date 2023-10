¿Renace la llama? Coni y Sebastián sorprenden con coqueteo en "Gran Hermano"

El reingreso de algunos participantes a la casa de "Gran Hermano" ha revivido viejas dinámicas, como en el caso de Sebastián, quien retomó el flirteo con Coni.

La salida de Sebastián Ramírez tiempo atrás cortó el tumultuoso vínculo entre los dos, que ahora se vio retomado en el último capítulo del reality emitido por CHV.

Si bien, en su reingreso el productor de eventos se le vio interesado en la bailarina, ahora se apreció un acercamiento más íntimo entre ambos.

"No estoy coqueteando contigo"

"Estoy soltera, me toca", dijo Coni mientras las cámaras captaban a Coni y Seba protagonizando una lúdica actividad en una de las habitaciones, que incluso incluyó un cálido abrazo.

En ese sentido, Ramírez agregó "tres oportunidades, tres fracasos. Yo, dos oportunidades y dos pololeos intensos. ¿Me extrañas?", le preguntó el hombre de 37 años.

"No, pero te tengo que soportar, ya que estás aquí. No te coqueteo, yo soy así", replicó Constanza Capelli, a lo que Sebastián Ramírez insistió con el flirteo: ""¿Volverías conmigo?, ¿hagamos cucharita?", le dijo.

"Me cargan las cucharitas", aseguró ella, mientras Ramírez preparaba su consejo: "Tienes que tener una relación cerrada afuera y abierta adentro... Estoy más sensible".

A lo que Coni respondió que no le gustaría "estar viendo a la persona que me estoy comiendo, tirando con otra persona, prefiero no ver... Me caes mejor así, como amigo. Igual me haces reír", cerró la bailarina de 27 años.