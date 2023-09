Scarlette permanecerá en Gran Hermano tras expulsión de Rubén

Scarlette Gálvez, participante de "Gran Hermano", tomó la decisión de permanecer en la casa-estudio luego de la expulsión de Rubén Gutiérrez, que fue acusado por la modelo de Arsmate de tocarla sin su consentimiento.

Fue la madrugada del sábado cuando el excarabinero y la bailarina compartieron una cama, cuando Gutiérrez tocó indebidamente a la joven mientras esta estaba dormida.

Finalmente, se comunicó en la emisión prime de ese domingo que Gutiérrez "fue apartado definitivamente de 'Gran Hermano'".

Scarlette sigue en la casa

Tras este anuncio, la joven de 21 años explicó que, tras hablar con su familia, decidió seguir en el reality show, agradeciendo las medidas que tomó la producción.

"Es un tema súper delicado, mi intención nunca fue ensuciar la imagen de alguien ni mucho enlodar al programa. Es un programa de la vida real y lamentablemente son situaciones que suceden. A muchas mujeres nos ha pasado que nos hemos sentido así de incómodas y pasadas a llevar", manifestó Gálvez.

Asimismo, la influencer añadió sentirse agradecida de sus compañeros "que me creyeron y me apoyaron desde el minuto 0".

"Quiero seguir adelante, me siento cómoda en la casa y contenta con el apoyo de los demás. Más fuerte que nunca, este siempre ha sido mi sueño, siempre he valorado la oportunidad de estar acá, y espero que el acto de otras personas no me afecten ni definan como persona", sentenció Scarlette.