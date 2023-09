"Se sacó de contexto": Fran Maira se defiende ante denuncias en el CNTV por acoso

Por decisión del público, Francisca Maira se volvió la undécima participante de "Gran Hermano" en dejar la casa-estudio, abandonando el programa con un 88.40% de los votos.

La joven, que se dedica a la venta de lencería además de crear contenido para Only Fans, tuvo un polémico paso por la casa del que habló con Cooperativa, desde las acusaciones por acoso sexual hasta un posible regreso al encierro.

Denuncias en el CNTV

El reality show, que marcó un triste récord en el Consejo Nacional de Televisión como el programa con más denuncias en la historia de la TV chilena, recibió sus primeros reportes en julio luego de que televidentes alertaran sobre incómodas escenas entre Maira y Lucas Crespo, con quien tuvo una intermitente relación durante su estadía en la casa, acusándola de acoso sexual.

"Creo que eso está un poco sacado de contexto, en ningún momento acosé a alguien", aseguró Maira.

Asimismo, la emprendedora sostuvo que con el tiktoker mantuvieron una relación basada en el "consentimiento" y la "confianza", y que en más de una ocasión Crespo "se me tiraba encima, me agarraba al cuello, me tiraba al piso...¿Por qué eso no puede haber sido visto como acoso? La diferencia es que yo lo hacía más continuo, pero falta una gran parte de la historia. Al final la gente muestra lo que quiere".

"La gente puede opinar lo que quiera y al final mi carrera no debería estropearse por algo que no es verdad, al final mi talento está y nadie va a quitarme eso", sentenció Francisca, que espera llegar a ser animadora de televisión.

La pelea con Cony y Pincoya

Otro episodio que marcó la estadía de Maira en la casa fue su mala relación con Constanza Capelli, con quien tuvo un fuerte encontrón el fin de semana en el que Jennifer Galvarini también se vio involucrada.

Al respecto, la exjugadora, que casi llegó a los golpes con la chilota, afirmó que con Pincoya "lo podría llegar a conversar, creo que es una persona que reconoce errores a pesar de todo".

Por otro lado, la emprendedora cerró cualquier posibilidad de una nueva reconciliación con Cony, asegurando que "no tiene conciencia de casi nada".

"Yo que lo viví de adentro creo que es una persona súper violenta. Se vio con muchas personas de la casa, es quien más conflictos ha tenido y en todos los conflictos que tuvo reaccionó súper mal", explicó Fran, añadiendo que con la bailarina clásica no se puede conversar ya que "es como pelear con una muralla, no va a cambiar de parecer y ella nunca va a ceder".

¿Fran vuelve para el repechaje?

En cuanto al repechaje que se llevará a cabo próximamente, Maira declaró pensarlo siempre y cuando "el público lo pida".

"Depende de cómo se vayan dando las cosas, soy fiel a 'Gran Hermano', voy a seguir full acá hasta que el destino no me quiera más cerca del programa", afirmó.