Sebastián Ramírez abandonó nuevamente "Gran Hermano"

Sebastián Ramírez, uno de los participantes más polémicos de "Gran Hermano", renunció nuevamente al reality show "Gran Hermano".

Sin dar explicaciones a sus compañeros, Ramírez dejó la casa estudio ubicada en Buenos Aires durante la mañana de este martes, cuando fue captado en un aeropuerto rumbo a Santiago.

El resto de los participantes comentó la situación: "yo sabía que se iba a ir, fui a preguntar si le había pasado algo grave a su familia y me dijeron que no, pero que no se estaba sintiendo bien estos días", dijo Coni Capelli.

"Que poco hombre no enfrentarse a la placa", dijo "Eskarcita". "Yo lo quiero harto y ustedes lo saben", agregó Coni Capelli.

Esta es la segunda renuncia de Sebastián a "Gran Hermano". En agosto pasado ya había renunciado, pero luego decidió reingresar en el repechaje de octubre.

