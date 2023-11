Tenso cara a cara dejó a Junior Playboy nominado en "Tierra Brava"

Un tenso cara a cara se vivió en el reality "Tierra Brava", el cual culminó con Junior Playboy como uno de los potenciales eliminados del encierro.

El autodenominado "Thor chileno" no sólo recibió la mayor cantidad de votos (9), si no que también una gran cantidad de insultos y palabras en su contra.

"Cuando llegué a esta casa me caías mal, ahora me caes pésimo. No te quiero cerca, ni siquiera a un metro. De ahora en adelante no te quiero ver nunca más y no quiero tener ninguna comunicación contigo", le dijo tajantemente Pamela Díaz, una de las concursantes que votó por él.

En tanto Jhonatan Mujica le lanzó que "no me parece cómo has tratado a Miguelito y a Pamela. Conocí afuera un Junior diferente, se prendió una cámara y cambiaste".

Cochino y ordinario

Arturo Longton fue más duro y le dijo a Junior: "Me caías muy bien, eras amigo de mi hermano, pero me llevé una gran desilusión. Me encontré con una persona que no piensa, irresponsable, maleducado, cochino, ordinario, envidioso. Olvídate cuando salgas que la gente te va a querer como antes, porque no te va a querer nadie".

"Se ve en tus ojos que me tienes envidia. Siempre has sido un tipo envidioso", le respondió Playboy.

En tanto Guarén, Max Cabezón, Camila, Shirley y Daniela Castro, entre otros, criticaron a Junior Playboy y votaron por él para que se fuera.

Ahora Junior se enfrentará en un duelo contra Shirley y Camila Arismendi por la permanencia en "Tierra Brava".