"Tierra Brava" definió a su cuarto eliminado en sorpresiva prueba

El reality show "Tierra Brava" ya tiene a su cuarto participante eliminado tras una dura competencia individual.

Por elección de sus compañeros, "Guarén" y "Botota" protagonizaron un duelo de eliminación que puso a prueba su resistencia y puntería.

En la prueba la agilidad demostrada por "Guarén" y el pésimo estado físico de "Botota" inclinaron la balanza hacia un lado.

¿Quién fue eliminado?

Tras obtener una buena distancia, "Guarén" finalmente logró vencer en la prueba y eliminar a "Botota" del programa de Canal 13.

"Pensé que me iba a ir la primera semana porque yo no soy de hacer ejercicio ni nada, pero me di cuenta de que puedo hacer hartas cosas. Me voy contento de esta experiencia, me quedan siempre en el corazón esas tremendas personas, fue una estadía maravillosa", dijo "Botota" ante su salida.