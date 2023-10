Tierra Brava: Pamela Díaz habló de su quiebre con Jean Philippe Cretton

Pamela Díaz habló en Tierra Brava sobre su relación con Jean Philippe Cretton y su posterior quiebre hace un tiempo atrás.

"Terminé hace tres meses. No he estado con nadie, tenía luto afectivo", dijo Díaz mientras conversaba con Fabio Agostini sobre su situación sentimental.

"El luto acabó, yo no tengo idea de él", afirmó la modelo y agregó que "yo le dije: 'Me encantaría que lo vieras (el reality)'. Yo lo vería, obvio, si está mi ex para ver cómo se comporta, qué hace, con quién está, cómo se ve".

Además, definió a Cretton como "un hueón bacán, fue una de mis relaciones más importantes que he tenido, acabamos bien, con mucho amor".

"Yo creo que podríamos ser amigos con Jean-Philippe, pero mucho más adelante", expresó Díaz.