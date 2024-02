Sergi Arola reveló que se negó a cocinarle a Madonna

El chef español Sergi Arola contó que en una ocasión no quiso cocinarle a Madonna en el restaurant que tenía en España.

Como parte del programa "Socios de la parrilla", Arola reveló su historia sobre el recinto que tenía en Madrid, junto con contar que sí aceptó a R.E.M., su banda favorita.

"Un día me llaman de la discográfica y me dicen que hay una banda que ha solicitado ir a comer a mi restaurante. Yo unas semanas antes había tenido a una muy conocida artista que quería venir pero era todo un quilombo, y dije 'no quiero que venga'. Esa artista era Madonna, prefiero que no", contó.

"Pregunto qué banda es y era R.E.M., yo soy fan de ellos desde 1984 y tengo todos sus discos en vinilo", relató el español. "Me invitaron al show y luego nos hicimos muy amigos, de hecho sigo teniendo una magnífica amistad con Mike Mills, el bajista. Tuve la suerte de irme de gira con ella por España, Portugal y Francia", expresó.