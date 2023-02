Actores de "The Office" y "The Good Place" alistan serie basada en "El agente topo"

Los comediantes Mike Schur y Ted Danson están trabajando en una nueva serie inspirada en "El agente topo", el documental de la chilena Maite Alberdi que fue nominado a los Oscar en 2021.

Schur es conocido por su trabajo como actor y guionista en "The Office", pero además por ser el creador de otras comedias como "Parks and Recreation", "Brooklyn Nine Nine" y "The Good Place". A su vez, Danson es el protagonista de esta última producción y un actor con larga carrera en televisión y cine.

Según detalla Deadline el proyecto será escrito por Mike Schur y protagonizado por Ted Danson, quien interpretará a un personaje inspirado en Sergio Chamy, el investigador privado que se infiltra en un hogar de ancianos y que protagoniza la película de Alberdi.

"El agente topo" fue estrenado en 2020 y fue nominado a los premios Oscar en la categoría de Mejor Documental.