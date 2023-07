Brunito de Los 80 en la actualidad: estudia último año de Derecho

Mientras Canal 13 volvió a emitir "Los 80", uno de sus más recordados personajes contó detalles de su actualidad tras la exitosa serie.

Pablo Freire interpretó a "Brunito", hijo de "Nancy" (Katty Kowaleczko), quien también era el mejor amigo de "Félix Herrera".

15 años después del fin de "Los 80", actualizó su presente: está estudiando Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso y se encuentra en el último año de la carrera. Un presente lejos de la TV similar a Tomás Verdejo, que interpretó a "Martín Herrera".

"Estoy haciendo mi memoria sobre la propiedad intelectual, que es la rama del derecho que procura la protección del derecho de autor y los derechos conexos a éste. Ahí entra la protección de cualquier tipo de creador, entiéndase escritores, músicos, guionistas o actores", dijo.

Además, agregó que "toda la vida he tenido la vocación de enseñar. Me encantaría llegar a ser profesor algún día, es algo que me gustaría mucho".

Freire aseguró que pese a su corta edad cuando interpretó a "Brunito", no tuvo problemas para trasladarse desde la Región de Valparaíso. "Siempre he sido de Viña, y cuando grababa viajaba desde allá y siempre se me respetó todos mis tiempos, porque en la productora eran unos secos", dijo.

Asimismo, no le cierra la puerta a volver a la actuación: "De la actuación sólo estoy lejos circunstancialmente, por estar plenamente dedicado a estudiar una carrera diferente. Confío en que algún día vuelva a la interpretación de algún modo".

View this post on Instagram A post shared by Pablo Freire Weiss (@pablofreire99)