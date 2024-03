Chance Perdomo, actor de "Gen V", muere a los 27 años

El actor Chance Perdomo, conocido por sus papeles en "Gen V" (Prime Video) y "Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina" (Netflix), murió a los 27 años.

De acuerdo a The Wrap, el intérprete sufrió un fatal accidente en motocicleta este sábado, donde nadie más resultó herido. Además, el sitio señaló que no hubo terceros involucrados.

"Su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida fueron sentidos por todos los que lo conocieron, y su calidez continuará en aquellos a quienes amaba más. Les pedimos que respeten el deseo de privacidad de la familia, mientras lloran la pérdida de su amado hijo y hermano", declaró el equipo del artista a través de un comunicado.

Si bien se desconocen más detalles, productores de "Gen V", spin-off de "The Boys" también emitieron un comunicado: "No podemos entender esto del todo. Para aquellos quienes lo conocimos y trabajamos con él, Chance siempre fue encantador y sonriente, entusiasta de naturaleza, un intérprete increíblemente talentoso y, más que nada, una persona muy amable y encantadora".

Además de la serie de Amazon Studios, el intérprete era conocido por su papel de "Ambrose Spellman" en la última adaptación del cómic "Sabrina, la bruja adolescente". Asimismo, tuvo créditos en producciones como "After We Fell", "The Cipher", "Midsomer Murders", entre otros.