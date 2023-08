Elenco de "Breaking Bad" se reunió para apoyar la huelga de actores y guionistas

A casi 10 años de su último episodio, el elenco de "Breaking Bad" se reunió este martes para apoyar la huelga de actores y guionistas.

Frente a los estudios de Sony Pictures, Bryan Cranston, Aaron Paul, Jesse Plemons, Betsy Brandt y otros actores de la exitosa serie de AMC se manifestaron contra la inteligencia artificial dentro de las producciones de Hollywood.

"Estamos aquí en solidaridad con todos nosotros, con todos nuestros hermanos y hermanas afectados por esto, y con la WGA (Sindicato de escritores) y el SAG (Sindicato de actores). Todos somos la columna vertebral de nuestro negocio", afirmó el intérprete de "Walter White" a The Hollywood Reporter.

El actor, que se ha manifestado activamente durante la huelga, añadió: "No estamos convirtiendo a los estudios y servicios de streaming en enemigos, no son villanos. Estas son personas con las que todos volveremos a trabajar en algún momento. Solo queremos que vean la realidad y la justicia y vuelvan a la mesa y hablen con nosotros".

Bajo esta misma línea, Cranston dijo esperar un "contrato equitativo" para los trabajadores de la industria, sosteniendo además su postura contra el uso de inteligencia artificial dentro de Hollywood.

"Este contrato tendrá una frase que diga: 'Los actores deben ser seres humanos' (...) Nunca habíamos tenido que imaginar eso antes, pero está aquí ahora mismo. Es posible que suceda ahora mismo y tenemos que intervenir y decir: 'Están deshumanizando a la fuerza laboral y esto no puede continuar", expresó el nominado al Oscar.

The #BreakingBad team @BryanCranston, @AaronPaul_8, @Betsy_Brandt, @PeterGould Jesse Plemons and more come together to picket outside the Sony lot for the #ActorsStrike and #WritersStrike pic.twitter.com/iggjIwmPTY