Pedro Pascal contó la verdad sobre quién está bajo el traje de "The Mandalorian"

En una entrevista grupal con otros actores, el chileno Pedro Pascal habló sobre actuar en "The Mandalorian" y si se puso el traje del personaje.

En una mesa de The Hollywood Reporter con figuras como Jeff Bridges, Kieran Culkin y Michael Imperioli, Pascal fue consultado sobre "The Mandalorian" y "The Last of Us", ambas protagonizadas por él y que pudieron ser filmadas casi juntas.

"Presumiblemente, ¿no siempre tienes que estar presente para 'The Mandalorian'?", le consultaron y respondió "correcto", además de decir que gran parte es solo su voz. "¿En serio? Pensé que eras tú. No dejaba de pensar 'Ese tipo es realmente bueno'. ¡Todo es mentira!", dijo Culkin a su lado.

"Hubo una gran cantidad de experimentación, estando en el traje durante mucho tiempo y, francamente, mi cuerpo no estaba preparado para la tarea en lo que respecta a los cuatro meses", dijo Pascal, asumiendo que estaba comprometido en el proyecto de Star Wars.

"Ahora lo hemos descubierto, lo cual es genial y, sorprendentemente, me dio la oportunidad de poder ir y hacer otra cosa ('The Last of Us' de HBO)", agregó el chileno.