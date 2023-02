"South Park" se burla del príncipe Harry y Meghan Markle en nuevo episodio

El príncipe Harry y Meghan Markle llegaron a "South Park". Con una parodia a los duques de Sussex, la irreverente serie animada estrenó "The Worldwide Privacy Tour", episodio de la temporada 26 donde critican, a su manera, a los exmiembros de la realeza.

El capítulo sigue al príncipe de Canadá y su esposa, quienes son descritos como un "príncipe real, millonario, viajero del mundo, víctima", mientras que su esposa es llamada: "chica de la hermandad, actriz, influencer y víctima".

La pareja real llega a la ciudad de "South Park" llevando carteles con mensajes como "Deja de mirarnos" y "Queremos nuestra privacidad", además de mostrar al príncipe promocionando su libro "Waaaaagh", clara referencia al libro "Spare", publicado por el hijo menor del rey Carlos III y Lady Di.

Ante la visita de los canadienses, personajes de la serie reaccionan negativamente, como "Kyle", quien confiesa estar "harto de oír hablar de ellos", mientras que "Cartman", agrega: "No estamos interesados un príncipe tonto y su estúpida esposa".

La animación para adultos, estrenada en 1997 y creada por Matt Stone y Trey Parker, se ha burlado en más de una ocasión de personajes públicos, parodiando a artistas como Michael Jackson, Britney Spears y Lorde, hasta políticos y empresarios, como Donald Trump y Mark Zuckerberg.

