Talk show de Drew Barrymore pierde tres guionistas tras huelga

Drew Barrymore prepara el regreso de su talk show tras el fin de la huelga de Hollywood. Sin embargo, algunos trabajadores se niegan a volver luego de un polémico anuncio de la actriz.

Fue a inicios de septiembre que la protagonista de "50 First Dates" anunció el regreso de su programa de entrevistas, pese a que su equipo de guionistas se había sumado a la paralización.

Una semana más tarde y tras violentas reacciones y cancelaciones de invitados, la intérprete publicó un comunicado disculpándose.

"Tomé la decisión de pausar el estreno del show hasta que termine la huelga. No tengo palabras para expresar mis más sinceras disculpas a cualquiera que haya herido y, por supuesto, a nuestro increíble equipo que trabaja en el show y lo ha hecho lo que es hoy", expresó Barrymore en esa ocasión.

Guionistas se niegan a volver

No obstante, The Hollywood Reporter afirmó que Chelsea White, Cristina Kinon y Liz Koe, las tres escritoras principales del talk show, no estarían dispuestas a regresar.

"Es una lástima escuchar que el programa regresará porque envía el mensaje de que los escritores sindicales no son valiosos", señaló White al medio hace un mes, antes de la cancelación del estreno.

Asimismo, Kinon agregó "que cada uno tiene que hacer lo que crea que es mejor para él. Para mí y para los escritores de WGA en el programa, es importante mantener nuestro sindicato. Merecemos un contrato justo, por eso hoy estamos aquí afuera".

A pesar de estas bajas, "The Drew Barrymore Show", que estrenó en plena pandemia el 2020, regresará el 16 de octubre con su cuarta temporada.