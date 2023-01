"Te espero a la 1:30": Viralizan incómodo momento de Rodrigo Sepúlveda y periodista

Un incómodo momento en vivo durante "Mega Noticias" se volvió viral: El periodista Rodrigo Sepúlveda conducía el noticiero cuando le recordó a una reportera que la había invitado a almorzar, lo que provocó sorpresa en ella.

"¿Cuándo me hiciste esa invitación? No me acuerdo", preguntó descolocada Javiera Stuardo.

El conductor intentó explicarle que fue durante la mañana, pero la periodista lo echó al agua, pues dijo que Sepúlveda no había llegado tan temprano.

Finalmente, ella aceptó: "Si me estás invitando a almorzar, Rodrigo, yo lo acepto, ningún problema y espero que sea algo rico".

"Te espero a la 1:30", lanzó él.