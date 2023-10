TVN: Director de Programación renuncia y lanza críticas en su salida

Roberto Cisternas renunció como Director de Programación de TVN después de 15 meses y criticó algunas decisiones que no pasaron por su cargo.

En una carta enviada este jueves, Cisternas informa el directorio de TVN y trabajadores del canal público su salida del puesto que asumió en julio de 2022 en reemplazo de Isabel Rodríguez.

Cisternas se quejó que "a lo largo de mi gestión, he presentado numerosas propuestas e ideas que lamentablemente no han sido consideradas. He tenido que gestionar decisiones con las cuales ni yo ni mi equipo estábamos de acuerdo".

Y ejemplifica con "la cancelación de un programa que tenía previsto su lanzamiento en marzo debido a consideraciones de riesgo por parte del directorio, o la elección de teleseries y programas que no fueron decisiones de la Dirección de Programación".

Asimismo, Cisternas afirmó que en los últimos días "me he sentido vulnerable ante una campaña de desprestigio en mi contra. Lamentablemente, no he contado con la defensa que esperaba, a pesar de representar a TVN".

"Este tipo de situaciones ha sido recurrente y, en particular, me ha impactado la cantidad de información interna falsa y malintencionada que ha llegado a los medios", expresó.