Leidy Mora, tatuadora y youtuber colombiana, contó a través de redes sociales la experiencia que vivió con una cotización de tatuaje a través de redes sociales. Contó que para saber el precio del servicio, la clienta le mandó una fotografía del tatuaje, que decía "propiedad de Víctor" y la fecha de inicio de su relación. Mora explicó que se negó a realizar el servicio. "No sé cómo llamar a esto, si sororidad, ética o que no quiero ser parte de estas cosas", reflexionó. "Espero que si ella ve este video se de cuenta de que ella no es una cosa que se pueda tener como propiedad (...) eso no es amor, es obsesión y no es sano", agregó.

