Pastel de jaiba es elegido como uno de los mejores platos con cangrejo del mundo

Una vez más la destacada revista gastronómica Taste Atlas, eligió un plato chileno como uno de los mejores del mundo. Esta vez se trata del pastel de jaiba, que clasificó entre las mejores preparaciones con cangrejo.

El prestigioso portal ubicó al tradicional plato chileno en el lugar número diez del listado, con una clasificación de 4,1 de un total de cinco; mientras que el primer puesto quedó para el Chilli crab de Singapur con una puntuación de 4,4.

"El pastel de jaiba es una deliciosa cazuela de cangrejo chileno, elaborada con carne de cangrejo, pan sin corteza, ajo, cebolla, leche, chiles, vino blanco, mantequilla, caldo de pescado, crema y especias como comino, orégano y pimentón en polvo", señaló el portal.

Además, en la reseña se indicaba que "la combinación se hornea tradicionalmente en ollas de barro (pomaires) y, cuando está lista, generalmente se cubre con queso rallado y se sirve con pan y una copa de vino blanco de cuerpo medio como acompañamiento.

Learn all about the best rated crab dishes in the world: https://t.co/HXAfnM9L1I pic.twitter.com/ByeZMiEB2y