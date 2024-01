“Heterosexual, hombre cisgénero, fanático de Porsche. Me encanta usar tacones y faldas a diario”. Esa es la descripción de Mark Bruan (63), un ingeniero e influencer que se ha hecho viral por intentar romper los estereotipos utilizando prendas que no duelen usar los hombres como tacones y faldas. “Soy un poco mayor, pero la forma en que me visto hoy me ha dado nueva energía vital. Ahora siento un poco de emoción todos los días cuando me visto para ir al trabajo, lo cual es maravilloso”, comentó a Vogue Alemania.

LEER ARTICULO COMPLETO