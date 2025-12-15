Aseguran que Nick y Rob Reiner discutieron la noche antes del asesinato

Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner y su esposa Michele, fue arrestado y fichado por cargos de asesinato de sus padres, informó este lunes la Policía de Los Ángeles.

El medio Los Angeles Times reveló versione sobre una discusión familiar durante una fiesta navideña que podría aportar nuevos antecedentes al caso.

Amigos de la familia declararon al periódico que Reiner y su hijo Nick discutieron el sábado por la noche en una fiesta en casa de Conan O'Brien y que muchas personas notaron que el hijo del cineasta se comportaba de forma extraña en la fiesta.

El medio también señala que hay indicios de que la entrada de la casa no fue forzada antes del doble crimen.

Por su parte el jefe del Departamento de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, no quiso dar detalles sobre los posibles motivos que habrían llevado al sospechoso a asesinar a sus padres.

McDonnell confirmó que la Policía ejecuta una orden de cateo en la casa, pero no abundó sobre qué estaban buscando las autoridades.

Los registros de la cárcel proporcionan pocos detalles, pero indican que Nick Reiner fue detenido en la noche del domingo y fichado en la madrugada del lunes. La ficha no especifica el motivo del arresto, pero le fue impuesta una fianza de 4 millones de dólares, en espera a que sea acusado formalmente por la Fiscalía de Los Ángeles.

Nick Reiner había estado varias veces en proceso de rehabilitación y vivió en la calle debido a sus adicciones, según reconoció en varias entrevistas.