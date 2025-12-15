Hijo de Rob y Michele Reiner queda detenido como sospechoso de asesinato

La Policía de Los Ángeles detuvo al hijo mediano de Rob y Michele Reiner y fijó una fianza de 4 millones de dólares, luego de que diversos medios estadounidenses lo identificaran como presunto sospechoso del asesinato del reconocido director de cine y su esposa, ocurrido en su residencia de Brentwood, en California.

Según registros penitenciarios oficiales, Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado la noche del domingo y fichado este lunes en la cárcel del condado de Los Ángeles. Hasta ahora, las autoridades no han entregado detalles formales sobre las causas de muerte ni han confirmado públicamente imputaciones relacionadas con el caso.

No obstante, medios como People han señalado al hijo mediano de la pareja como el principal sospechoso del homicidio, mientras que TMZ informó que Rob y Michele Reiner habrían sido degollados tras una posible discusión, aunque sin precisar los motivos del altercado.

De acuerdo con reportes preliminares, Romy Reiner, la hija del matrimonio, encontró los cuerpos y habría indicado a la policía que un miembro de la familia sería el responsable del crimen.

Los Angeles Times añadió que no había señales de ingreso forzado en la vivienda, lo que reforzaría la hipótesis de un hecho ocurrido al interior del domicilio.