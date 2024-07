Brad Pitt estrena trailer de su prometedora película de la F1

El actor Brad Pitt encabeza el primer adelanto de "F1", una nueva película de Apple y Warner Bros sobre el vertiginoso deporte tuerca de la Fórmula 1.

Al ritmo de "We will rock you" de Queen, el teaser muestra a un piloto (Pitt) en la búsqueda por conseguir un automóvil "hecho para el combate" mezclado con imágenes de alta velocidad.

Además de Brad Pitt, la película tendrá en su elenco a Kerry Condon, Javier Bardem y Tobias Menzies, entre otros.

"F1" debutará en las salas de cine el próximo 25 de julio de 2025.