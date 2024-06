Confirman nueva película de "Los Juegos del Hambre"

La franquicia de "Los Juegos del Hambre" regresará a las librerías y pantallas con "Amanecer en la cosecha", la nueva novela de Suzanne Collins.

La historia, cuyo libro será lanzado el 18 de marzo del 2025, estará ambientada 24 años antes de la historia de "Katniss", enfocándose en los juegos número 50, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. En aquella ocasión "Haymitch", mentor de la joven y su compañero "Peeta", resultó ganador.

Asimismo, Lionsgate reveló que ya preparan una versión cinematográfica de la novela que espera llegar a la gran pantalla el 20 de noviembre del 2026.

"El Segundo Vasallaje de los Cuartos es legendario y ocupa un lugar preponderante en la historia de los Juegos, incluso en la época de 'Katniss Everdeen', un cuarto de siglo después", adelantó a Variety Adam Fogelson, presidente de los estudios cinematográficos.

La cinta será la segunda precuela de la saga tras la exitosa "Balada de pájaros cantores y serpientes" (2023), que mostró los orígenes del malvado presidente "Coriolanus Snow".

Welcome to the Second Quarter Quell.



The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – in theaters November 20, 2026. pic.twitter.com/nuRcxtDZ7B