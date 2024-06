Daniel Craig luce irreconocible en primer adelanto de "Knives Out 3"

La elogiada y exitosa franquicia de películas de misterio "Knives Out" volverá en 2025 con una tercera entrega.

Al igual que las dos primeras cintas, este nuevo largometraje -titulado "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"- contará con el actor Daniel Craig como protagonista interpretando al astuto detective "Benoit Blanc".

Rian Johnson, el director de la saga, dio a conocer el primer adelanto de esta tercera película: se trata de una fotografía de Craig con un aspecto muy distinto a los títulos anteriores.

Aaaaand we’re off! Today is day 1 of shooting on the next Benoit Blanc mystery “Wake Up Dead Man” - see you on the other side. pic.twitter.com/Napfvq1zXT