Disney firma millonario acuerdo con OpenIA: Habrá 200 personajes disponibles en Sora

La compañía Disney firmó un millonario acuerdo con OpenIA que contempla la llegada de más de 200 personajes a las herramientas de inteligencia artificial de la empresa digital.

En concreto Disney invirtió mil millones de dólares en este acuerdo, el cual permitirá a la plataforma Sora crear videos de personajes de Marvel, Star Wars y las franquicias de Disney con todos los derechos de autor incluidos.

Así, y durante tres años, los usuarios de la herramienta de videos con IA podrán crear sus propias piezas a través de prompt (o instrucciones) con Iron Man, Elsa de "Frozen", Woody de "Toy Story" y el mismísimo Darth Vader, entre muchos otros.

Para resguardar su patrimonio Disney estableció una cláusula que impide crear clips en donde los personajes se vean involucrados en situaciones relacionadas a drogas, sexo, alcohol y cualquier otro comportamiento ilegal o dañino.