Disney prepara versión live-action de "Enredados"

Tras adaptar clásicos animados como "La Sirenita" y "Blanca Nieves", Disney confirmó una versión live-action de "Enredados".

De acuerdo a Deadline, la compañía del ratón está en conversaciones con el cineasta Michael Gracey ("The Greatest Showman") para dirigir la película, a partir de un guion de Jennifer Kaytin Robinson, conocida por su trabajo en "Do Revenge", "Thor: Love and Thunder" y el reboot de "I Know What You Did Last Summer".

En tanto, hasta el minuto se desconocen los detalles del elenco.

La historia, basada en "Rapunzel" de los hermanos Grimm, sigue una joven princesa (voz de Mandy Moore), con una larga y mágica cabellera, que vive aislada en una torre tras ser secuestrada a temprana edad por una malvada bruja.

Sin embargo, su vida da un giro al conocer a Flynn Rider (voz de Zachary Levi), un encantador ladrón con quien saldrá a descubrir el mundo y de paso, conocer su verdadera identidad.

La cinta, que tuvo a Danna Paola y Chayanne en las voces de los protagonistas en su versión latina, recaudó más de 590 millones de dólares a nivel mundial e incluso fue nominada al Oscar por Mejor canción original con "I See the Light".