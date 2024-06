Evangeline Lilly decidió retirarse de la actuación tras 20 años de carrera

La actriz canadiense Evangeline Lilly anunció que dejará la actuación luego de 20 años de carrera para centrarse en asuntos más personales.

La oriunda de Alberta dijo en una publicación de Instagram que se "alejará" de Hollywood. En el post, Lilly compartió un video de 2006 de ella misma hablando sobre sus esperanzas para su futuro. "Me aterroriza admitir esto ante el resto del mundo de la actuación, pero idealmente, dentro de 10 años, me gustaría ser una actriz retirada y me gustaría tener una familia", expresa en el video.

En la publicación, la actriz de Ant-Man escribió que están "tan llena de alegría y satisfacción hoy mientras vivo mi visión. Alabado sea Dios, me siento muy agradecida por mis bendiciones".

"Alejarse de lo que parece ser la elección obvia (riqueza y fama) puede resultar aterrador a veces, pero entrar en el dharma reemplaza el miedo por la plenitud", añadió.

Lilly saltó a la fama en la serie de televisión Lost, interpretando a Kate Austen de 2004 a 2010. Más tarde protagonizó películas como The Hurt Locker y la saga The Hobbit antes de interpretar a Hope Van Dyne/Wasp en la trilogía de Ant-Man y en Avengers: Endgame de 2019.