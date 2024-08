Fedora de Indiana Jones se subastó en casi 600 millones de pesos

Una nueva memorabilia de películas alcanzó un exorbitante precio tras una subasta de Propstore, en la que un fedora utilizado por Harrison Ford en la película "Indiana Jones y los cazadores del arca perdida" (1981) se vendiera por 630 mil dólares, es decir, unos 585.319.086 pesos chilenos.

Según consignó la empresa, el accesorio fue fabricado en fieltro de conejo color café oscuro por Herbert Johnson Hat Company, específicamente para la segunda película de la franquicia dirigida por Steven Spielberg.

Asimismo, la banda para el sudor está marcada por las iniciales "I J" en dorado y conserva restos de maquillaje en la parte delantera. Además, tiene la firma de Ford en marcador negro.

La pieza perteneció al doble de riesgo Dean Ferrandini, quien lo mantuvo hasta el día de su muerte como colección personal tras participar de la cinta. La venta incluyó fotos del intérprete utilizando el gorro y una carta de autenticidad firmada por su esposa, Keefe Ferrandini.

Por otro lado, otros productos también alcanzaron millonarios precios como un casco blanco de un explorador imperial de "Star Wars: El Retorno del Jedi" (1983), en 315 mil dólares (288 millones de pesos chilenos) y un disfraz de Ghostface de "Scream" (1996) por 279.900 dólares (260 millones de pesos).

Indiana Jones’ screen and photo matched fedora from Indiana Jones and the Temple of Doom has SOLD for: $630,000 (incl. BP)



Fortune and Glory for the winning bidder! pic.twitter.com/St2Z9x9bZO