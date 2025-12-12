Berlinale 2026: Wim Wenders será el presidente del jurado

La Berlinale anunció que el cineasta alemán Wim Wenders será el presidente del jurado de su edición 2026.

La directora del festival, Tricia Tuttle, afirmó que Wenders "es una de las voces más influyentes del cine internacional" y subrayó que durante seis décadas ha creado obras capaces de conmover por su humanidad y su mirada sobre el mundo.

Tuttle detalló además que "su insaciable curiosidad y profundo dominio del lenguaje cinematográfico" se reflejan en cada una de sus películas.

Wenders, por su parte, expresó: "Por una vez, ver todas y cada una de las películas en competición y comentarlas a fondo con un grupo de personas inteligentes y cinéfilos. ¿Qué mejor que eso?", expresó sobre el rol que asumirá en 2026.

A lo largo de su trayectoria, el director ha sido reconocido múltiples veces. Ganó la Palma de Oro en Cannes por Paris, Texas; el León de Oro en Venecia por "The State of Things"; y diversos reconocimientos en Berlín, además de múltiples nominaciones al Óscar por sus trabajos documentales y por el filme "Perfect Days".

La Berlinale, que se realizará entre el 12 y el 22 de febrero, recordó que ya en 2015 lo distinguió con el Oso de Oro de honor, reconociendo una obra que sigue ampliando los límites del cine contemporáneo.

Premios a entregar

Con su elección, Wenders encabezará al grupo encargado de definir los premios más prestigiosos del certamen: el Oso de Oro y los Osos de Plata.

Estos galardones se entregan a las películas en competencia y abarcan las siguientes categorías:

Oso de Oro a la Mejor Película (entregado a los productores de la película)

(entregado a los productores de la película) Oso de Plata Gran Premio del Jurado

Oso de Plata Premio del Jurado

Oso de Plata a la Mejor Dirección

Oso de Plata a la Mejor Interpretación Protagónica

Oso de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto

Oso de Plata al Mejor Guion

Oso de Plata a la Contribución Artística Sobresaliente

Según las bases oficiales, ningún Oso puede otorgarse ex aequo, y ningún filme puede recibir más de un premio, excepto los de actuación, que pueden sumarse a otro galardón mayor.