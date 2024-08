Gena Rowlands, recordada actriz de "The Notebook", muere a los 94 años

Gena Rowlands, recordada por su participación en "The Notebook", murió a los 94 años.

El deceso de la actriz, ganadora de un Oscar honorífico, fue reportado por el portal TMZ, siendo confirmado posteriormente por los representantes del cineasta Nick Cassavetes, su hijo.

La artista habría fallecido este miércoles 14 de agosto en su casa de Indian Wells, California, consignó Variety.

Si bien se desconocen las causas de muerte de la intérprete, el pasado junio el director reveló que su madre padecía de Alzheimer hace ya 5 años, condición que también sufría la versión mayor de "Allie Hamilton", su personaje en la adaptación de la novela de Nicholas Sparks.

Rowlands, hija de la también actriz Lady Rowlands, comenzó su carrera en los años 50, partiendo en el teatro y en series de televisión.

Sin embargo, fue su papel en "A Women Under the Influence" (1974), dirigida por su esposo John Cassavetes, uno de sus roles más recordados, llevándose un Globo de Oro a la mejor actriz dramática. Asimismo, fue parte de exitosas producciones como "The Neon Bible" (1995), "Gloria" (1980), "Unhook The Stars" (1996), "Yellow" (2012), entre otras.