¿Superman o Superagente? Dean Cain cambia de traje y se une a ICE

El actor que en los años '90 dio vida al icónico superhéroe Superman ahora viste otro uniforme: el de oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE): Dean Cain, de 59 años, anunció su incorporación a cuestionada agencia federal a través de sus redes sociales, donde destacó los beneficios del puesto, como bonificaciones de 50.000 dólares y cancelación de deudas estudiantiles, para incentivar reclutamientos.

"Sentí que era importante ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses", declaró Cain a FOX News, canal donde ha sido frecuente comentarista conservador.

El exintérprete de "Clark Kent", quien apoya públicamente a Donald Trump desde 2020, aprovechó para criticar a Hollywood por "desvirtuar" personajes clásicos, como su reacción al llamar "inmigrante" a Superman en el nuevo filme de James Gunn.

Su decisión contrasta con las posturas de celebridades como Kim Kardashian, Cardi B o Mark Ruffalo, críticos de las redadas de ICE bajo la administración Trump. En junio, las protestas en Los Ángeles tras operativos migratorios reavivaron el debate sobre los métodos de la agencia.

Mientras Cain promueve su nueva carrera, la pregunta queda flotando: ¿Es este un giro heroico o villano? Para ICE, sin duda, tener a Superman de su lado es un golpe de relaciones públicas.