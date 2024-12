Jason Momoa regresará a DC como el villano de "Supergirl"

El actor Jason Momoa, que ganó popularidad al protagonizar "Aquaman", confirmó que regresará al Universo DC con un nuevo papel.

A través de Instagram, el artista anunció que será parte de "Supergirl: Woman of Tomorrow" como el villano "Lobo", un cazarecompensas y mercenario intergaláctico.

"Llamaron", comentó en la red social, junto con el estracto de una entrevista donde manifestaba su interés por interpretar al personaje.

"Colecciono cómics, y aunque ya no lo hago mucho, él siempre fue mi favorito, y siempre quise interpretar a 'Lobo'", se lee en la publicación.

Bajo esta línea, el artista añade que este "es el papel perfecto. Si llaman y me piden que lo interprete, mierda, sí. No he recibido esa llamada, pero si alguna vez me llaman y me piden que haga una audición, lo haré".

La cinta, que tendrá a Milly Alcock en el papel titular, iniciará su rodaje el próximo 13 de enero, y se espera que llegue a la gran pantalla el 26 de junio del 2026.